Epic Games Store: i saldi invernali regalano 10€ usabili anche con Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Epic Games Store ha lanciato i suoi classici saldi invernali, con tanto di buono acquisto da 10€ per tutti. La parte migliore dell'offerta è che è possibile utilizzarlo per tutti i prodotti che costano 14,99€ e più, quindi anche con l'appena pubblicato Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Si tratta di una buona occasione, visto che il gioco di base costa 79,99€ e così lo si può portare a casa per i più ragionevoli 69,99€

Pagina dei saldi invernali dell'Epic Games Store

Tra le offerte dei saldi spiccano su tutti Battlefield 2042 a 39,59€ invece di 59,99€ (-34%), Far Cry 6 a 38,99€ invece di 59,99€ (-35%), Jurassic World Evolution 2 a 41,99€ invece di 59,99€ (- 30%).

Tra gli altri bonus dei saldi ci sono delle skin natalizie per Fortnite, delle ruote a tema per Rocket League e un'arma in omaggio per Warframe,