Neon Abyss, la recensione

I Roguelike negli ultimi anni hanno avuto un'esplosione gigantesca e non passa mese che non spunti fuori qualche nuova produzione. La formula, reiterata all'infinito, è sempre la stessa ma le soluzioni per renderla interessante sono i punti di forza che distinguono un titolo dall'altro. Ci hanno fatto vedere grandi cose con Dead Cells, con Binding of Isaac, ci hanno stupito aggiungendo le carte in Slay the Spire e ultimamente hanno spinto sull'acceleratore ibridando roguelike e hack 'n' slash con Hades e Curse of the Dead Gods. Il genere insomma è davvero strapieno di piccoli capolavori e oltre la manciata di titoli appena citati vi è un intero sottobosco di altri roguelike capaci di soddisfare i gusti più disparati.

La cosa incredibile, in tutto questo, è che i giocatori non sembrano ancora esserne sazi e ad ogni nuova uscita ci si gettano a capofitto consumando ore su ore senza nemmeno accorgersene. Se il sistema ciclico di "gioca - muori - ripeti" funziona e attrae, pensate allora cosa potrebbe succedere se un prodotto del genere arrivasse in maniera gratuita, magari appoggiandosi all'escalation del Game Pass di Microsoft. La recensione di Neon Abyss parla di un titolo che sceglie proprio quella strada per farsi conoscere, con un'uscita gratuita per gli abbonati e sfruttabile sia da Xbox sia da PC attraverso il Microsoft Store. Noi, per non farci mancare nulla abbiamo passato gran parte delle nostre ultime giornate su entrambe le versioni e oggi siamo pronti per lanciare il verdetto finale: abbiamo un altro capolavoro tra le mani?