Ghostbusters: un nuovo videogioco è in sviluppo, dice uno degli attori protagonisti

Ghostbusters potrebbe avere un nuovo videogioco molto presto, visto che uno degli attori principali della serie, Ernie Hudson, ha riferito in un'intervista a un canale YouTube di aver saputo di un progetto videoludico in lavorazione.

Non ci sono molti dettagli visto che Hudson, che interpreta Winston Zeddemore, uno dei quattro ghostbusters originali, ha ricevuto solo una breve comunicazione al riguardo, che sembra riguardare il suo coinvolgimento nella registrazione probabilmente dei dialoghi.

Ghostbusters: The Video Game potrebbe avere presto un seguito, o un altro videogioco staccato

Da quanto è emerso, sembra che Dan Aykroyd sia direttamente coinvolto nella produzione di questo gioco, cosa che rende la cosa ancora più interessante.

"Ho solo ricevuto un'email perché sembra che stiano facendo un nuovo videogioco", ha affermato Hudson al canale YouTube Countdown City Geeks. "Stanno programmando ora di fare le registrazioni e non sono molto sicuro di chi si occuperà del tutto. Penso di esserci dentro insieme a Dan, non sono sicuro se Bill Murray avrà una parte all'interno. Dunque, c'è un nuovo videogiochi, ma non so ancora quando decideranno di annunciarlo".

La questione è dunque molto vaga ma la fonte è decisamente attendibile, a meno che non abbia capito una cosa per un'altra, ma la cosa sembra piuttosto difficile, considerando che dopo ha ripreso l'argomento andando più nello specifico, spiegando che gli sviluppatori gli hanno inviato "prototipi del personaggio in modo da avere un'idea più chiara".

In maniera piuttosto divertente, Hudson ha fatto presente come il suo personaggio sembra sia stato più difficile da creare, perché mentre i modelli di Murray e Aykroyd riescono piuttosto bene, lui finisce sempre per "sembrare Eddie Murphy o qualcuno del genere". Il nuovo gioco potrebbe essere legato al film Ghostbusters: Legacy recentemente uscito al cinema, ma non è detto. L'ultimo prodotto di questo tipo è stato Ghostbusters: The Video Game, che ha poi ottenuto anche una versione Remastered.