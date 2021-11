Ghostbusters: Legacy, la recensione del film

Ghostbusters è un cult. Senza se e senza ma. Uscito nel 1984, il film di Ivan Reitman con protagonisti alcuni dei più amati comici del Saturday Night Live ha segnato una generazione. Di più: è entrato nell'immaginario collettivo. Frasi come "chi chiamerai?", "quando qualcuno ti chiede se sei un dio, tu gli devi dire sì!" fanno ormai parte del linguaggio comune. Il tema musicale è noto a tutti, anche a chi non ha visto il film. In giro per il mondo ci sono gruppi di fan che si vestono come i protagonisti, hanno ricostruito gli oggetti del film, tra cui la macchina, la Ecto-1, e girano fan movies. I Lego dedicati ai Ghostbusters sono ricercatissimi. Bisogna tenere bene a mente questo nello scrivere la recensione di Ghostbusters: Legacy, sequel dal 18 novembre in sala.

Da un immaginario così forte, è scaturito un vero e proprio universo: nel 1989 è uscito il secondo film, Ghostbusters II (sempre diretto da Ivan Reitman), accompagnato da diverse serie animate, ovvero The Real Ghostbusters (1986 - 1991), Slimer (1988) e Extreme Ghostbusters (1997), e da una ricchissima schiera di videogiochi, che hanno attraversato epoche e console, da Ghostbusters per Commodore 64 a LEGO Dimensions per PS4 e Xbox One.

Nel 2016 il franchise è tornato sulla bocca di tutti grazie a due prodotti: la serie di Netflix Stranger Things, ambientata negli anni '80, che pesca a piene mani da quell'immaginario, citando apertamente i Ghostbusters (i protagonisti si vestono come i personaggi del film) e il controverso reboot diretto da Paul Feig, con protagoniste le comiche Kate McKinnon, Kristen Wiig, Leslie Jones e Melissa McCarthy a sostituire gli Acchiappafantasmi originali. Demonizzato dai fan duri e puri, che rivolevano Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson rispettivamente nei ruoli di Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler e Winston Zeddemore, quel reboot viene in qualche modo messo da parte proprio da Ghostbusters: Legacy, sequel diretto dei film anni '80.