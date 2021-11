Elden Ring: codici della beta in vendita, i bagarini non hanno limiti

Come vi abbiamo già segnalato, Bandai Namco sta iniziando a spedire ai giocatori i codici per la beta (o Network test, per essere precisi) di Elden Ring. Questo renderà felici alcuni giocatori, i fortunati che sono stati selezionati. Purtroppo, alcuni saranno meno fortunati e, in parte, la colpa è anche dei bagarini. Pare infatti che alcuni giocatori stiano mettendo in vendita i codici della beta di Elden Ring.

Come segnalato dall'account giapponese Game Spark, tradotto da Dualshockers, su Yahoo Auction vi sono una serie di codici della beta di Elden Ring in vendita. I prezzi sono molteplici, ma si parla anche di 10.000 Yen, ovvero all'incirca 76 euro.

In pratica, ci sono persone che sono disposte a pagare la stessa cifra del gioco completo per poter provare Elden Ring per tre giorni. Ammettiamo che non sembra un investimento dei più sensati, ma è possibile che qualche giocatore si sia fatto prendere dalla passione del momento e abbia deciso di farsi un regalo.

Ovviamente dare il proprio codice a un altro giocatore o, addirittura, venderlo, è proibito. L'unica eccezione, secondo il regolamento ufficiale, è dare il proprio codice a un amico se, all'ultimo minuto, non abbiamo modo di partecipare. Non sappiamo però quanto sia semplice per Bandai scoprire se un certo codice è stato venduto.

Sappiamo però che la beta PS5 di Elden Ring è leggera; è forse indice di bassa qualità? "La gente è idiota", dice McDonald.