Elden Ring per PC bloccato a 60fps

A quanto pare la versione PC di Elden Ring avrà il framerate bloccato a 60fps, questo almeno è quanto emerso dalle specifiche tecniche diramate da Bandai Namco, che non hanno reso molto felici diversi giocatori, soprattutto quelli dotati di sistemi high-end. La specifica "fino a 60fps" lascia pochi dubbi in merito, anche se va detto che c'è sempre spazio per un ripensamento.

Lo sblocco del framerate su PC potrebbe arrivare con una patch successiva al lancio, magari quella che introdurrà il ray tracing, non supportato da subito. Lo auspichiamo, visto che certi limiti hanno poco senso di questi tempi e sono poco graditi dai giocatori PC.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Lo scenario del gioco è stato scritto da George R. R. Martin, mentre alla direzione abbiamo Hidetaka Miyazaki, l'autore più apprezzato di FromSoftware.

UN NUOVO ACTION RPG FANTASY.

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno.

• Un mondo sconfinato e sorprendente

Un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplora l'ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

• Dai vita al tuo personaggio

Oltre a creare da zero l'aspetto del tuo eroe, puoi personalizzarne l'equipaggiamento scegliendo armi, corazze e incantesimi. Sviluppa le sue capacità in base al tuo stile di gioco, favorendo la forza fisica o puntando sulle pratiche magiche.

• Un dramma epico che nasce dal mito

Vivi una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell'Interregno.

• Una speciale modalità online che collega le esperienze

Oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.