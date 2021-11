Call of Duty: il gioco del 2023 sarà un Black Ops per un rumor

Call of Duty Vanguard, ovvero il capitolo premium del 202 di COD, è stato da poco pubblicato, ma su internet si rumoreggia già di quanto sarà disponibile in futuro per la saga. Addirittura, si parla già del 2023. Secondo un rumor, il capitolo di tale anno sarà un Call of Duty Black Ops.

La fonte di questo rumor è "RalphsValve", segnalato da PSU come un leaker attendibile. Come potete vedere, Ralphs ha condiviso un'immagine di Call of Duty Black Ops con la scritta 2023. Ha poi aggiunto che l'intenzione di Activision è di realizzare un capitolo che ci porti nel prossimo futuro, in maniera simile a Battlefield 2042.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di un rumor, per di più legato a un gioco che dovrebbe uscire tra ben due anni. Non è impossibile che Activision e il team di sviluppo (dovrebbe essere Treyarch, che di norma di occupa dei Black Ops) abbiano già deciso che il capitolo del 2023 sarà un BO e non è quindi impossibile che l'informazioni sia giunta alle orecchie del leak, ma è anche possibile che non vi sia nulla di vero. Il problema in questo caso è che ci vorrà parecchio tempo prima di una conferma ufficiale.

Nel frattempo, comunque, possiamo tranquillamente pensare a Call of Duty: Vanguard, ecco la recensione completa del nuovo CoD.