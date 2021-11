Nintendo Switch: offerte e bundle per il Black Friday 2021

Non avete ancora Nintendo Switch perché siete in attesa di qualche offerta per pagarla qualcosa di meno? Allora non guardate oltre, perché Nintendo ha appena svelato i suoi sconti esclusivi legati alla console per il Black Friday 2021, molti dei quali attivi dal 21 novembre 2021.

Intanto è in arrivo un bundle che comprende la console (versione standard), Mario Kart 8 Deluxe (solo digitale) e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online per 299,99 dollari.

Se l'offerta non vi convince, sappiate che ci saranno sconti anche sui giochi. I seguenti titoli avranno infatti una riduzione temporanea del prezzo di venti dollari, passando da 59,99 dollari a 39,99 dollari per il periodo dei saldi: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros. U Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Paper Mario: The Origami King, Kirby Star Allies, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Astral Chain e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Inoltre, il prezzo di Mario Kart Live: Home Circuit sarà ridotto da 99,99 dollari a 59,99 dollari, mentre Ring Fit Adventure costerà 54,99 dollari invece di 79,99.

Immaginiamo inoltre che ci saranno offerte anche sul Nintendo eShop, come ogni anno. Ve lo comunicheremo appena disponibili.