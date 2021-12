The Witcher: Blood Origin serie Netflix, trailer trafugato e uscita

The Witcher: Blood Origin si mostra con il primo trailer, trafugato in qualche modo prima della pubblicazione ufficiale da parte di Netflix. Arrivano inoltre notizie sul periodo di uscita, fissato a quanto pare al 2022.

Annunciato lo scorso anno, The Witcher: Blood Origin è un prequel ambientato 1200 anni prima rispetto agli eventi di The Witcher, dunque con personaggi e attori completamente diversi. La prima stagione sarà composta da sei episodi.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner del già citato The Witcher, svolgerà in questo caso il ruolo di executive producer, mentre a supervisionare il progetto troveremo Declan de Barra. Anche lo scrittore Andrzej Sapkowski parteciperà alla produzione in qualità di consulente creativo.

La serie proverà a raccontare come era il mondo di The Witcher prima che arrivassero gli umani. Parlerà, quindi, di una terra dominata dagli elfi e mostrerà quello che è successo quando il mondo degli umani, dei mostri e degli elfi si è fuso assieme. Un evento che ha dato anche origine ai Witcher.

Nel tweet qui sopra possiamo vedere anche alcuni materiali relativi alla serie Blood Origin, nello specifico un logo, i dettagli dell'impugnatura di una spada, il disegno di un'antica città fortificata e altro ancora.