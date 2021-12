Dragon Quest Dai: A Hero's Bond, download a quota 5 milioni su iOS e Android

Dragon Quest Dai: A Hero's Bond ha superato quota 5 milioni di download fra iOS e Android: un traguardo importante, che Square Enix ha deciso di celebrare lanciando nuovi contenuti per il gioco.

Annunciato lo scorso marzo, Dragon Quest Dai: A Hero's Bond è approdato su App Store e Google Play Store il 28 settembre, ricevendo subito ottimi riscontri tanto da parte dei fan della serie quanto da chi ancora non la conosceva.

Fra i contenuti extra troviamo una nuova storia intitolata "Chapter 7 - Partings and Reunions", in cui dovremo affrontare un nemico che arriva dal passato di Dai, ovverosia il potentissimo Dragon Master General Baran.

Chi scarica il gioco oggi troverà inoltre ad attenderlo i regali annunciati da Square Enix per il primo mese di servizio e per il Black Friday, per un totale di 6.000 Blue Gem da spendere nel negozio in-game.

A proposito di spendere, è stato lanciato un abbonamento mensile, il Gold Pass, che consente di ottenere tutta una serie di vantaggi e contenuti extra per gli utenti a cui il gioco è particolarmente piaciuto.