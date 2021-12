Epic Games Store, Loop Hero è il gioco gratis di oggi

Loop Hero è il gioco gratis disponibile nella giornata di oggi, 20 dicembre 2021, su Epic Games Store: un'ottima notizia per gli amanti delle produzioni originali ma accattivanti, come appunto il titolo targato Four Quarters.

Loop Hero, scarica gratis da Epic Games Store

Anticipato da un leak stamattina, l'arrivo di Loop Hero su Epic Games Store conferma ancora una volta l'affidabilità della lista pubblicata dal sito francese dealabs.com, sebbene rivelata giorno per giorno e non tutta in una volta come accaduto lo scorso anno.

Pubblicato su PC lo scorso marzo, il gioco mette in campo meccaniche roguelike e un mazzo di carte che dovremo utilizzare per collocare nemici, edifici e terreni all'interno dello scenario mentre il personaggio lo percorre in loop.

Soluzioni decisamente fresche e originali, come anticipato in apertura, che fanno di Loop Hero un'esperienza davvero interessante, impreziosita peraltro da un grado di sfida molto consistente e dunque perfettamente adatto a chi desidera impegnarsi.

Chi invece non vuole impegnarsi... per risparmiare sui propri acquisti tenga d'occhio la nostra notizia sul buono sconto da 10 euro che funziona all'infinito su Epic Games Store e che consente di acquistare tanti giochi a prezzi ridotti.