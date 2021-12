Epic Games Store, il gioco gratis di oggi rivelato da un leak

Epic Games Store offrirà oggi, 20 dicembre, il quinto gioco gratis dei quattordici in arrivo da qui alla fine dell'anno, e il sito francese dealabs.com lo ha rivelato in anticipo: stando alle loro informazioni si tratta di Loop Hero.

Dopo aver azzeccato la previsione su Remnant: From the Ashes, gratis su Epic Games Store, dealabs.com ha dunque continuato a stilare la propria lista giorno per giorno, senza pubblicarla nella sua interezza per evitare polemiche circa eventuali sostituzioni dell'ultimo minuto, cosa che a quanto pare si è verificata lo scorso anno.

Il sito ha peraltro sottolineato quali sono le date da tenere d'occhio, ovverosia i giorni in cui verranno regalati i giochi ritenuti più importanti del lotto, per un motivo o per l'altro.

Una definizione che calza a pennello al titolo sviluppato da Four Quarters, considerando che nella recensione di Loop Hero abbiamo parlato con entusiasmo delle sue meccaniche roguelike e del grado di coinvolgimento che è in grado di innescare.

Pubblicato su PC lo scorso marzo, Loop Hero ci vedrà utilizzare un mazzo di carte mistiche per posizionare nemici, edifici e terreni mentre il protagonista dell'avventura si muove all'interno del loop.