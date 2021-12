Spider-Man: No Way Home è da record: terzo miglior lancio nella storia del cinema

Spider-Man: No Way Home si conferma un successo da record anche sul piano globale, stabilendo il terzo miglior weekend di apertura nella storia del cinema considerando tutto il mondo, con circa 587 milioni di dollari raccolti al botteghino solo nel fine settimana di lancio.

Avevamo visto che il film ha fatto registrare il secondo miglior debutto di sempre in USA, ma anche su scala globale non va molto diversamente, considerando che il nuovo film di Marvel e Sony si è piazzato terzo sulla scala globale storica degli incassi cinematografici e tutto questo risulta ancora più impressionante se si pensa che è avvenuto in tempi di pandemia.

Gli unici film che hanno incassato di più nel weekend di apertura sono altri capitoli della saga del Marvel Cinematic Universe, ovvero Avengers: Endgame, che è ancora primo, e Avengers: Infinity War secondo.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zenzaya in una scena del film

Se si considera il contesto attuale, però, emerge chiaramente l'enorme distacco segnato da Spider-Man: No Way Home rispetto agli altri film Marvel usciti in questo periodo, con Shang-Chi e la Leggenda dei dieci anelli che ha raccolto solo 83,5 milioni, Black Widow a 80 milioni e Eternals a 71 milioni.

Anche rispetto al maggiore successo registrato finora per la serie dell'Uomo Ragno, ovvero Spider-Man 3, siamo a più del doppio degli incassi, visto che si trattava di 253 milioni, a certificare ulteriormente l'ottimo andamento di questo ulteriore rilancio del personaggio in versione cinematografica, grazie anche al collegamento diretto con il Marvel Cinematic Universe.