Spider-Man: No Way Home, secondo miglior debutto di sempre in USA

Spider-Man: No Way Home è stato protagonista del secondo miglior debutto di sempre negli USA, con incassi pari a 121,5 milioni di dollari: l'unico a fare meglio nella storia del cinema americano è stato Avengers: Endgame.

Nella recensione di Spider-Man: No Way Home il nostro Christian Colli ha parlato di come questo terzo capitolo della saga con Tom Holland sia in grado di suscitare grandissime emozioni, pur concedendo forse troppo al fanservice.

Ebbene, le cifre rilevate da Benji Sales confermano la bontà del progetto, che ha superato i risultati di Star Wars: Il Risveglio della Forza ed è stato in grado di infrangere il record di incassi nel weekend durante la pandemia con i soli numeri di venerdì.

Ambientato immediatamente dopo gli eventi che abbiamo raccontato nella recensione di Spider-Man: Far From Home, il film mette Peter Parker e i suoi amici in una situazione difficile quando tutto il mondo scopre la vera identità di Spider-Man.

Per cercare di porre rimedio alla situazione, Peter si rivolge al Doctor Strange e gli chiede di lanciare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti che lui è Spider-Man, ma le cose non vanno per il verso giusto e si spalancano le porte del Multiverso.