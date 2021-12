Epic Games Store, la lista dei giochi gratis rivelata da un leak?

Su Reddit è spuntata la lista completa dei giochi gratis in arrivo in questi giorni su Epic Games Store, che come sappiamo ha visto nelle prime tre posizioni Shenmue 3, Neon Abyss e Remnant: From the Ashes.

Epic Games Store, possibile lista dei giochi gratis di Natale



Shenmue 3

Neon Abyss

Remenant: From the Ashes

Undertale

Into the Breach

A Way Out

Katana Zero

Firewatch

What Remains of Edith Finch

Before Your Eyes

Maid of Sker

Spelunky 2

Islanders

Quantum Break

Days Gone

Purtroppo non è dato sapere se si tratta di un leak legittimo, come quello che ha rivelato l'arrivo oggi di Remnant: From the Ashes, oppure di un fake che ha sfruttato le informazioni già disponibili per i primi tre slot, inventandosi il resto.

Diversi utenti hanno infatti accusato l'autore del post di aver postato una semplice wishlist, senza basi solide a supporto, e che dunque questo elenco verrà smentito già domani, quando alle 17.00 comparirà il prossimo gioco gratis su Epic Games Store.

Come avrete certamente notato, la lista "trafugata" include giochi come A Way Out, Quantum Break e Days Gone, ma in molti casi si tratta di produzioni non ancora disponibili sulla piattaforma Epic.