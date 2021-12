Destruction AllStars otterrà una grossa patch con molti cambiamenti a gennaio 2022

Destruction AllStars è stato protagonista di un lancio piuttosto difficile su PS5, nonostante fosse stato annunciato come uno dei titoli principali all'uscita, ma il suo percorso di evoluzione continua e troverà in una patch di gennaio 2022 un ulteriore passo in avanti.

Annunciato tra i primi titoli per PS5, Destruction AllStars è stato protagonista di una notevole revisione strategica prima del lancio, venendo spostato da gioco premium a prezzo pieno a titolo debuttante direttamente su PS Plus, per poi essere spostato su un prezzo budget a 20 euro, ma nonostante questo non sembra avere trovato anche la giusta trazione sul pubblico.

Destruction AllStars, una scena del gioco

Anche per compensare la mancanza di giocatori nel mondo, gli sviluppatori hanno aggiunto i bot per il multiplayer, ma i cambiamenti e le aggiunte continueranno anche nei prossimi mesi: dopo aver visto Blitz come nuova modalità nel gioco, altre aggiunte arriveranno il mese prossimo attraverso un sostanzioso aggiornamento.

Lucid Games ha spiegato alcune aggiunte che verranno inserite in Desctruction AllStars nel corso di gennaio 2022: non sono previsti eventi festivi all'interno del gioco, ma nella grossa patch ci sarà spazio per evoluzioni applicate ai menù e all'interfaccia utente, rendendo il tutto più semplice e comodo da utilizzare. Allo stesso modo, anche l'HUD verrà modificato e verranno cambiati e aggiunti effetti visivi al gioco, mentre altri miglioramenti verranno applicati al sistema chiamato "Wreckognition" che dona i punti XP in base alle performance dei giocatori, di fatto con un grosso lavoro di modifiche al bilanciamento.