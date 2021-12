Remnant: From the Ashes potrebbe essere il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi

Remnant: From the Ashes potrebbe essere il gioco gratis di oggi dell'Epic Games Store, almeno stando all'insider francese billbil-kun, che già sembra disporre dell'elenco competo dei giochi regalati nei prossimi giorni dal negozio digitale di Epic Games.

Finora billbil-kun ha azzeccato tutti i doni, ossia Shenmue 3 e Neon Abyss, dimostrandosi quindi davvero affidabile. Quindi per molti è scontato che abbia ragione anche su quello di oggi. Remnant: From the Ashes non è un brutto regalo, se non fosse che è già stato dato dall'Epic Games Store in passato. Fa nulla, nel caso ne godranno quelli che non ci hanno ancora giocato o che non sono riusciti a riscattarlo all'epoca.

Come sempre il gioco sarà sbloccato alle 17:00 di oggi. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Remnant: From the Ashes è uno sparatutto action survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da creature mostruose. Come uno degli ultimi residui di umanità, partirai da solo oppure al fianco di un massimo di altri due giocatori per affrontare orde di nemici mortali e boss epici, cercando di ritagliare un presidio, ricostruire e poi riprendere ciò che è stato perduto.

UN RESIDUO DI UMANITÀ

Il mondo è stato gettato nel caos da un male antico proveniente da un'altra dimensione. L'umanità sta lottando per sopravvivere, ma possiede la tecnologia per aprire portali verso altri reami e realtà alternative. Bisogna viaggiare attraverso questi portali per scoprire il mistero della provenienza di questo male, recuperare risorse per rimanere in vita e contrattaccare per ritagliarsi un presidio da cui l'umanità possa ricostruire...

INFINITI REAMI FANTASTICI TI ATTENDONO

Esplora mondi generati in modo dinamico che cambiano ogni volta che li giochi, creando nuove mappe, incontri con i nemici, opportunità di missione e eventi del mondo. Ciascuno dei quattro mondi unici del gioco è pieno di abitanti mostruosi e ambienti che forniranno sfide nuove a ogni giocata. Adattati ed esplora... o muori nel tentativo.

RECUPERA. MIGLIORA. SPECIALIZZA.

Prevali su nemici durissimi e boss epici in ambienti ostili per ottenere esperienza, bottino prezioso e materiali di miglioramento che puoi usare per costruire uno strepitoso arsenale di armi, armature e modifiche per accostarti a ogni incontro in dozzine di modi unici.

L'UNIONE FA LA FORZA.

Invadere altri mondi per cercare di porre fine ai Root è pericoloso e la sopravvivenza è tutt'altro che garantita. Unisciti a un massimo di altri due giocatori per aumentare le tue probabilità di sopravvivenza. Il lavoro di squadra è necessario per superare le sfide più difficili del gioco... e sbloccare le ricompense migliori.