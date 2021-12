Epic Games Store: The Vanishing of Ethan Carter è il gioco gratis di oggi

The Vanishing of Ethan Carter è il gioco gratis di oggi, domenica 19 dicembre 2021, su Epic Games Store. Potrete scaricarlo senza costi per le prossime 24 ore, ovvero fino alle 17:00 di domani.

A questo link trovate la pagina di The Vanishing of Ethan Carter dell'Epic Games Store da cui potrete scaricarlo gratuitamente.

Dopo Shenmue 3, Neon Abyss e Remnant: From the Ashes, dunque The Vanishing Ethan Carter è il quarto gioco in regalo dall'Epic Games Store in occasione dei saldi invernali. Il titolo in questione tra l'altro non è tra quelli nella lista dei giochi gratis in arrivo apparsa in rete nella giornata di ieri e dunque nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sorprese da parte di Epic Games.

The Vanishing of Ethan Carter è un'avventura grafica in prima persona incentrata sull'esplorazione. I giocatori vestono i panni di Paul Prospero, un detective che dovrà fare luce sulla scomparsa di Ethan Carter e su un mistero che inquieta gli abitanti di Red Creek Valley, cercando indizi e analizzando la scena del crimine. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Vanishing of Ethan Carter.

Per riscattare The Vanishing of Ethan Carter vi basta andare nella pagina del gioco su Epic Games Store, trovate il link qui sopra, e cliccare sul tasto "Ottieni".

"The Vanishing of Ethan Carter è un gioco in prima persona dalla ricca trama piena di mistero, incentrato sull'esplorazione e la scoperta. Nel gioco vesti i panni di Paul Prospero, un detective interessato di occultismo che riceve un'inquietante lettera da Ethan Carter. Sapendo che il ragazzo corre un grave pericolo, Paul arriva a casa di Ethan, a Red Creek Valley, dove le cose sono ancora peggiori di quanto pensasse. Ethan è scomparso subito dopo un brutale assassinio, che ben presto Paul scopre non essere l'unico caso di omicidio nel paese con risvolti interessanti."

"Sull'onda del genere weird fiction e dei racconti del macabro dei primi del Novecento, The Vanishing of Ethan Carter vuole essere una nuova evoluzione dei giochi narrativi immersivi. Anche se il protagonista è un detective privato e le sfide all'intelletto del giocatore non mancano, The Vanishing of Ethan Carter è incentrato su atmosfere e stati d'animo e sull'essenziale umanità dei personaggi", la sinossi ufficiale di The Vanishin of Ethan Carter.