CrossfireX: Xbox GGPD sta collaborando allo sviluppo dello sparatutto di Smilegate

Xbox GGDP, un team di Microsoft incaricato di collaborare con sviluppatori e studi di terze parti, sta aiutando nello sviluppo di CrossfireX, lo sparatutto in prima persona di Smilegate e Remedy in arrivo nei primi mesi del prossimo anno.

CrossfireX è il nuovo capitolo della serie FPS nata nel 2008, negli anni diventata molto popolare in Asia grazie alle sue apprezzate modalità multiplayer. Sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 10 febbraio 2022, come svelato dal trailer presentato pochi giorni fa ai The Game Awards 2021. La campagna singleplayer è realizzata da Remedy, gli autori di Control e Alan Wake 2.

Come afferma Klobrille sul forum di ResetEra, CrossfireX sarà pubblicato da Smilegate e non Xbox Game Studios Publishing, come ipotizzavano alcuni utenti. Tuttavia, l'insider spiega che il publisher sta ricevendo l'aiuto di Xbox Global Gaming Partnership & Development (per gli amici GGPD) un team incaricato di lavorare insieme a sviluppatori e studi di terze parti asiatici. Questa informazione è confermata dal curriculum di Nico Bihary, che in passato è stato Director of Production di Xbox GGPD dal 2018 al 2021 e ha lavorato a CrossfireX e altri progetti non ancora annunciati.

Al momento non è chiaro in che modo Xbox GGPD sta contribuendo alla realizzazione di CrossfireX. Sappiamo tuttavia che si tratta dello stesso team che in passato aveva collaborato con il team di PUBG. Il battle royale era stato pubblicato come esclusiva console Xbox, ricevendo supporto da Microsoft non solo a livello economico ma anche nella programmazione.