Battlefield 2042: la Stagione 1 potrebbe non iniziare prima di marzo, per un dataminer

Per coloro che non vedono l'ora che inizi la Stagione 1 di Battlefield 2042 potrebbero esserci delle brutte notizie. Stando a quanto riferito dal dataminer Temporyal, nome piuttosto noto nell'ambiente di Battlefield, la prima season dello sparatutto di DICE potrebbe non iniziare prima del mese di marzo 2022.

Stando ai risultati delle sue ricerche nei file del client del gioco, il dataminer afferma che al momento sono in programma ben 12 settimane pre-season, con la Stagione 1 di conseguenza che dovrebbe iniziare durante il mese di marzo. Il dataminer fa notare che alcune di queste potrebbero essere semplicemente dei "placeholder", ovvero una sorta di piano B nel caso DICE non riuscisse a ultimare i preparativi per la Stagione 1 entro una certa data, quindi a buon ragione prendete questa soffiata con le pinze.

Tuttavia se il lancio della prima season venisse confermato a marzo significa che i giocatori di Battlefield 2042 potrebbero dover aspettare a lungo prima dell'arrivo di nuovi contenuti di spessore, per quanto in ogni caso non è da escludere che DICE non pubblichi nuove mappe, modalità, ecc. anche prima della Stagione 1.

Temporyal inoltre afferma che "Exposure" sarà il nome definitivo della mappa precedentemente trovata nei file di gioco come "Ridge". L'arrivo della nuovo contenuto in ogni caso era stato già confermato da un portavoce di DICE a GameSpot, quindi non si tratta di una novità.

Se ancora non avete provato Battlefield 2042, il gioco attualmente è gratis su PC su Steam e lo sarà fino a domani, lunedì 20 dicembre.