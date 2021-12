DNF Duel: trailer svela il periodo d'uscita per PS5, PS4 e PC

DNF Duel torna a mostrarsi oggi con un nuovo trailer pubblicato da Nexon, che inoltre ha svelato il periodo di lancio del picchiaduro per PS5, PS4 e PC, fissato per l'estate del 2022.

Nel filmato vengono presentati alcuni dei personaggi che fanno parte del roster del picchiaduro, come la Striker, la Kuonoichi, Hitman e il Berserk e loro tecniche finali micidiali, tutte animate in maniera piuttosto spettacolare.

DNF Duel è un nuovo picchiaduro in sviluppo presso gli studi di Neople e Arc System Works e spin-off dell'action RPG Dungeon Fighter Online. Il gioco come accennato in apertura sarà disponibile nel corso dell'estate del prossimo anno su PS5, PS4 e PC.

Se il filmato qui sopra vi ha incuriosito, siete ancora in tempo per partecipare alla open beta gratuita di DNF Duel che si sta svolgendo in questi giorni su PS5 e PS4, per provare direttamente i vari personaggi e lo stile di gioco del picchiaduro. Ma affrettatevi, il network test si concluderà domani, lunedì 20 dicembre.