DNF Duel confermato per PC, PS5 e PS4 con un trailer, open beta in arrivo

Poche ore fa Nexon ha pubblicato un trailer e svelato nuovi dettagli su DNF Duel, il nuovo picchiaduro di Neople e Arc System Works che si pone come uno spin-off dell'action RPG Dungeon Fighter Online. Tra le novità annunciate oggi, è stato confermato l'arrivo del gioco su PS5, PS4 e PC, un nuovo combattente e un'open beta che aprirà i battenti questa settimana.

DNF Duel era stato annunciato lo scorso anno solo per PS4. Dunque ora il gioco è previsto per altre due piattaforme, per l'appunto PS5 e PC. Il filmato pubblicato oggi, che potrete visualizzare nel player qui sopra, presenta Hitman, un nuovo combattente, e offre degli indizi sui prossimi lottatori, sotto forma di misteriose silhouette.

Inoltre sono state annunciate le date dell'open beta per PS5 e PS4, che sarà accessibile da tutti i giocatori dalle 03:00 del mattino di sabato 18 dicembre alle 15:00 di lunedì 20 dicembre.

Insomma, un'ottima occasione per provare in anteprima il nuovo picchiaduro realizzato da Arc System Works, studio molto apprezzato dagli amanti dei picchiaduro e che annovera tra le sue produzioni la serie Gulty Gear, BlazeBlue e Dragoball FighterZ, giusto per citarne alcuni.