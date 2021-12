Cyberpunk 2077, Keanu Reeves non ci ha mai giocato, al contrario di quanto detto da CD Projekt

Keanu Reeves, il celebre attore che interpreta Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, in una recente intervista ha affermato di non aver mai giocato al titolo, al contrario di quanto detto dal CEO di CD Projekt RED prima del debutto nei negozi del gioco.

Nel corso di un'intervista con The Verge, dove tra l'altro Reeves ha dimostrato di non essere infastidito dal fatto che alcuni giocatori usano delle mod per fare sesso nel gioco con il suo personaggio, l'attore ha ammesso di non aver mai giocato a Cyberpunk 2077. Nulla di personale verso il gioco, semplicemente non è un videogiocatore in generale. Nel caso di Cyberpunk 2077, l'attore spiega di aver visto delle dimostrazioni ma di non aver mai giocato personalmente al titolo.

Le affermazioni dell'attore di Johnny Silverhand sono tuttavia in forte contrasto con quelle del CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, che a novembre dello scorso anno, quindi in piena campagna promozionale pre-lancio di Cyberpunk 2077, aveva detto che non solo Reeves ci aveva già giocato, ma che addirittura lo adorava.

"Sì. Lui (Keanu Reeves) ha giocato il gioco. Ma per quanto ne so, non lo ha ancora finito. Quindi, sicuramente ci ha giocato e lo adora."

V e Johnny Silverhand, il personaggio di Cyberpunk 2077 interpretato da Keanu Reeves

Una contraddizione che potremmo aggiungere alla lunga lista di affermazioni e promesse fatte con un po' troppa leggerezza da CD Projekt RED contribuendo a creare un hype smisurato per Cyberpunk 2077, cosa che come sappiamo si è dimostrata un'arma a doppio taglio.

Rimanendo in tema, Cyberpunk 2077 è arrivato a quota 17,3 milioni di copie vendute, un buon risultato ma molto distante dalle 30 milioni di unità che si era prefissata CD Projekt prima del lancio.