Cyberpunk 2077, vendite per 17,3 milioni di copie ma l'obiettivo era di 30 milioni

Cyberpunk 2077 ha totalizzato ad oggi vendite per 17,3 milioni di copie, stando alle stime degli analisti: un ottimo risultato per qualsiasi produzione, ma in questo caso le previsioni di CD Projekt RED puntavano a raggiungere i 30 milioni di copie.

Parliamo insomma di un calo pari al 65% rispetto al target, determinato principalmente dai ritardi relativi alla roadmap di Cyberpunk 2077, che ha fatto slittare update e DLC gratis al 2022, nonché dal protrarsi dell'attesa per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, rinviate al 2022.

Nel mezzo i ben noti problemi delle edizioni PS4 e Xbox One, la prima addirittura rimossa dal PlayStation Store per diversi mesi, poi ripristinata ma ancora oggi "non consigliata" da Sony, che ha voluto mettere in guardia i suoi utenti circa la qualità del gioco sulle piattaforme di precedente generazione.

Solo negli ultimi giorni sembra che alcune questione abbiano intrapreso un percorso di risoluzione, vedi la trattativa in atto per la causa con gli investitori, ma è chiaro che lo studio polacco avrebbe dovuto concentrare le proprie energie per recuperare terreno sul piano dei contenuti e degli aggiornamenti, e non riuscendoci ha perso un'occasione.

A questo punto tutto dipenderà da ciò che CD Projekt RED riuscirà a realizzare nel corso di quest'anno, e magari in tal senso delle ottime versioni next-gen giustificheranno l'attesa, riuscendo a rilanciare le vendite del gioco come auspicato dagli sviluppatori.