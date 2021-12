Halo Infinite primo nella classifica Steam, Destiny 2 sul podio

Halo Infinite ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam con la campagna single player, in maniera piuttosto prevedibile considerato il successo del multiplayer free-to-play. Forse meno prevedibile il fatto che Destiny 2 abbia occupato il resto del podio.

Steam, classifica dal 6 al 12 dicembre 2021



Halo Infinite Destiny 2: La Regina dei Sussurri + 30th Anniversary Pack Destiny 2: 30th Anniversary Pack Icarus Valve Index Cyberpunk 2077 Farming Simulator 22 FIFA 22 Thunder Tier 1 GTFO

Accolto con voti piuttosto alti, Halo Infinite ha decisamente mantenuto le promesse, consegnandoci un'esperienza solida e corposa ma al contempo fortemente caratterizzata dalle atmosfere tipiche della serie Microsoft.

Quanto a Destiny 2, il titolo Bungie è stato autore di un'importante rimonta in concomitanza con il lancio dell'espansione La Regina dei Sussurri, mostrata con un trailer ai The Game Awards 2021, e con l'edizione 30th Anniversary.

Come saprete, abbiamo provato in esclusiva la versione finale di GTFO e ci è piaciuto parecchio, dunque non è un caso che il progetto di 10 Chambers Collective sia rientrato fra le prime dieci posizioni della classifica.