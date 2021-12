Destiny 2: La Regina dei Sussurri, uscita annunciata e trailer ai Game Awards 2021

Destiny 2: La Regina dei Sussurri si è mostrato ai Game Awards 2021 con un nuovo trailer che annuncia anche la data di uscita della nuova maxi-espansione del gioco, fissata per il 22 febbraio 2022, oltre a mostrare qualcosa dei nuovi contenuti.

Il trailer dei Game Awards 2021 per Destiny 2: La Regina dei Sussurri è composto da un montaggio di scene di gioco e alcune sequenze narrative, con elementi anche live action, che introducono alcune novità nella storia e nel profondo lore del gioco.

Le scene di gameplay, in particolare, dovrebbero riferirsi alla prima missione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, con un'ambientazione che sembra chiaramente marziana, come dovrebbe essere. In precedenza, sull'espansione in questione avevamo scoperto alcuni nuovi dettagli sul sistema di crafting presente, che introduce diverse caratteristiche nuove e importanti per il gioco, la questione dei dungeon assenti nella Standard Edition ha fatto alquanto infuriare i fan.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri arriverà dunque su PC, PlayStation, Xbox e Google Stadia il 22 febbraio 2022, in un mese alquanto ricco di novità.