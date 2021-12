Slitterhead: trailer dai The Game Awards 2021, nuovo gioco del creatore di Silent Hill

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Slitterhead, il nuovo gioco del creatore di Silent Hill. Potete vedere il filmato qui sopra.

Il trailer si apre con un uomo in un vicolo che viene aggredito da un mostro che aveva preso l'aspetto di una donna. Slitterhead ci propone per certo un gioco horror dal taglio gore, anche se dal solo trailer è difficile capire esattamente di cosa si tratti. Il fatto che sia un nuovo gioco di Keiichiro Toyama - creatore di Silent Hill come detto - lo rende però molto interessante. Le musiche sono di Akira Yamaoka.

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova opera di Toyama? Slitterhead vi intriga?