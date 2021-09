Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie svela nuovi dettagli sul sistema di crafting

Bungie ha svelato nuovi dettagli sul nuovo sistema di crafting delle armi che verrà introdotto con La Regina dei Sussurri, la nuova attesa espansione di Destiny 2 in arrivo nei primi mesi del 2022. Nello specifico gli sviluppatori hanno spiegato che l'obiettivo è quello di rendere il sistema "più speciale" di quelli proposti in passato, con un focus maggiore sui combattimenti piuttosto che sulla raccolta di materiali.

In un'intervista con Polygon, il game director Joe Blackburn ha spiegato che questo nuovo sistema di crafting sarà "nettamente più profondo di quelli visti in precedenza" e meno legato a tour nei vari pianeti di Destiny 2 per raccogliere materiali e risorse, come accade anche in altri MMO.

"Vogliamo davvero che questo sistema dia la sensazione di essere più sacro, più speciale. E vogliamo che abbiate una sorta di lunga relazione con le vostre armi. E quando ne padroneggiate una, vogliamo che pensiate a qualcosa come "ho speso del tempo con quest'arma e ora mi sento di essere un esperto nell'utilizzarla". E non credo che possiate ottenere una sensazione simile se dovrete guidare in lungo e in largo nelle Destinazioni, raccogliere erbe per poi dire "ora trasformo quest'erba in una pistola"", afferma Blackburn.

Destiny 2

Blackbourne purtroppo non scende ulteriormente nei dettagli, ma sembra chiaro che il sistema di crafting delle armi sarà maggiormente legato ad attività con focus sui combattimenti. Insomma potremmo vedere qualcosa di simile alla modalità ad orde delle Forge dell'Armeria Nera, ma senza tutta la parte tediosa di raccolta di materiali e risorse che tanto poco avvenne apprezzata dai giocatori e, soprattutto, senza il fattore RNG per ottenere l'arma perfetta con i perk migliori.

Per saperne di più in ogni caso non ci resta che attendere. L'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2 sarà disponibile dal 22 febbraio per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Di recente Bungie ha confermato che nel DLC non verrà introdotta nessuna nuova sottoclasse legata all'Oscurità, ma che verranno apportate modifiche e migliorie a quelle vecchie.