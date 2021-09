Marvel’s Midnight Suns: il primo video gameplay dello strategico di Firaxis

Firaxis ha presentato le prime sequenze di gameplay ufficiali di Marvel's Midnight Suns, il nuovo titolo strategico dei creatori di XCOM e Civilization con i supereroi di casa Marvel, come Blade, Iron Man e Wolverine.

Nel player qui sopra trovate il primo video gameplay ufficiale, che offre una panoramica generale del titolo. Di seguito invece trovate un secondo filmato, una versione estesa ed esaustiva del primo, dove vengono spiegate alcune delle meccaniche di gioco e i punti salienti della produzione.

Come possiamo notare dai filmati, il sistema di combattimento di Marvel's Midnight Suns è scandito da un sistema a turni con grande enfasi sulla strategia. Sarà presente un sistema di carte, in pratica oggetti consumabili che potremo utilizzare per attivare le varie abilità degli eroi Marvel. Inoltre sarà molto importante il campo di battaglia, che i giocatori potranno sfruttare a proprio vantaggio, come ad esempio facendo cadere dei nemici dal tetto di un palazzo.

Il filmato inoltre conferma che in Marvel's Midnight Suns sarà possibile approfondire i legami tra il protagonista e gli altri personaggi Marvel, attraverso dialoghi a scelta multipla ed eventi speciali. Come sappiamo non ci saranno relazioni amorose, ma potremo stringere legami sempre più forti e ottenere nuove carte, e dunque accedere a un numero maggiore di abilità.

Marvel's Midnight Suns è uno strategico a turni che ci metterà nei panni di un nuovo eroe, "The Hunter", che potremo personalizzare sia nelle abilità che nell'aspetto fisico. Siamo i figli di Lilith, il villain del gioco, e secondo la profezia siamo gli unici predestinati che potranno sconfiggerla. Nel gioco combatteremo a fianco di 13 supereroi utilizzare, tratti da Avengers, X-Men, Runaways e altre serie famose di Marvel. Tra i personaggi che compaiono nel trailer di presentazione della Gamescom 2021 vediamo Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Blade, Nico Minoru, Magik, Robbie Reyes come Ghost Rider e Wolverine, tutti giocabili.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S durante a marzo 2022 e sarà incluso nel Xbox Game Pass fin dal lancio.