Google Stadia: Ubisoft+ arriva in Italia, dettagli su prezzi e programma Founder

Ubisoft ha annunciato che il servizio ad abbonamento Ubisoft+ da ora è disponibile per Google Stadia in beta anche in Italia, permettendo di accedere ai titoli del catalogo della software house francese a un prezzo decisamente invitante. Ecco i dettagli sui costi dell'abbonamento e del programma Founder, che tra le altre cose permetterà di bloccare il prezzo del servizio a un prezzo ridotto.

Il lancio di Ubisoft+ è previsto per il il 30 settembre 2021 per Google Stadia e Amazon Luna (il servizio di cloud gaming di Amazon, che tuttavia non è ancora disponibile in italia) ed è già attivo su PC. Il servizio permette di accedere a un catalogo Ubisoft in continua espansione, che comprende +100 giochi, incluso le ultime uscite.

I nuovi abbonati e quelli attuali, che collegheranno il loro Account Ubisoft a Stadia entro il 29 settembre, diventeranno Founder e potranno mantenere, dopo la fine della beta, l'accesso multipiattaforma al loro attuale prezzo di abbonamento di 14,99 €/mese a meno che il loro abbonamento non cambi (modifica del piano o disdetta temporanea). A partire dal 30 settembre, l'accesso multipiattaforma su Google Stadia sarà disponibile a 17,99 €/mese. Ubisoft+ continuerà a rimanere disponibile per PC a 14,99 €/mese.

Ubisoft+ su Stadia, Luna e PC offre la Premium Edition delle prossime uscite e dei giochi più amati del catalogo Ubisoft. I giocatori potranno divertirsi con i giochi Ubisoft sui loro dispositivi e beneficiare della progressione cross-piattaforma per i nuovi titoli come Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic, e Rainbow Six Extraction. Per maggiori dettagli e la lista aggiornata dei titoli disponibili nel catalogo vi rimandiamo al isto ufficiale dei Ubisoft, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

