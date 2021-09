The Last of Us, la serie TV HBO: concluse le riprese del primo episodio

I lavori sul primo episodio dell'attesissima serie TV di The Last of Us realizzata da HBO a quanto pare sono finalmente giunti al termine.

La conferma arriva con un post su Instagram di Kantemir Balagov, che per l'appunto ha diretto il primo dei dieci episodi previsti per la prima stagione, dove afferma: "Il mio lavoro qui è finito. Sono davvero grato per questa opportunità. È stata un'esperienza grandiosa con i suoi alti e bassi". Il post segue ringraziando gli addetti ai lavori, menzionando tra l'altro Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog, e Pedro Pascal, l'attore che impersona Joel.

Balgov è stato incaricato della direzione del primo episodio, mentre il resto della prima stagione della serie TV di The Last of Us sarà affidata a Jasmila Zbanic e Ali Abbasi.

La serie TV di The Last of Us è la prima produzione televisiva di PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo. Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. La serie dovrebbe coprire gli eventi del primo The Last of Us.

La pre-produzione della serie è iniziata a metà marzo, mentre le riprese vere e proprio sono iniziate a luglio. Il lavori per il primo episodio si saranno anche conclusi, ma ci sarà ancora molto da attendere, visto che la data finale della produzione è fissata giugno 2022, a cui seguirà la messa in onda della prima stagione in anteprima su HBO.

