Final Fantasy 7 Remake su PC in esclusiva Epic Games Store, data di uscita dai TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, è stata finalmente annunciata la versione PC di Final Fantasy 7 Remake con un trailer. Il gioco arriverà, completo nella versione Intergrade, il 16 dicembre 2021 in esclusiva su Epic Games Store.

Uscito inizialmente su PS4 ad aprile dello scorso anno, Final Fantasy 7 Remake è il rifacimento del celebre JRPG di Square Enix, uscito su PSX nel 1997. Si tratta della prima parte di un progetto ad ampio respiro che racconterà nuovamente l'epopea di Cloud Strife e compagni nel corso di più giochi. Il primo è ambientato a Midgar e parla delle imprese dell'organizzazione ecoterrorista Avalanche intenzionata a fermare le malvage attività della compagnia Shinra. Il remake presenta un sistema di combattimento molto differente dall'originale, che mescola azione in tempo reale ed elementi strategici. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione della versione PS5.

Quello in arrivo su Epic Games Store è Final Fantasy 7 Remake Intergrade, versione ampliata del gioco originale che include un episodio extra con protagonista Yuffie, che, insieme a un altro inviato di Wutai e con la collaborazione del nucleo originario dell'Avalanche, è in missione per infiltrarsi nel palazzo Shinra e impadronirsi della più potente materia mai esistita.

Rimanendo in tema The Game Awards 2021 è stato presentato Star Wars Eclipse, il nuovo gioco di Quantic Dream Lucasfilm Games.