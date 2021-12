PS5 e PS4, i giochi migliori del 2021 secondo Sony nella guida ai regali di Natale

Sony ha realizzato una guida ai regali di Natale indicando i giochi migliori del 2021 disponibili per PS5 e PS4. Un elenco inevitabilmente influenzato da dinamiche commerciali, ma che ci sembra comunque interessante da consultare.

La categoria sport viene ben rappresentata da FIFA 22, protagonista di un lancio da record con oltre 9 milioni di giocatori, mentre fra le esperienze per famiglia troviamo titoli come Ratchet & Clank: Rift Apart e It Takes Two, GOTY ai The Game Awards 2021.

Fra gli sparatutto in prima persona spiccano Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 e Deathloop, ma è presente anche la categoria degli action adventure con Marvel's Guardians of the Galaxy, Returnal e Ghost of Tsushima: Director's Cut.

"Non sai cosa regalare a un videogiocatore per queste vacanze? Perché non cominciare da un gioco?", recita la pagina Sony. "Scegli tra le più grandi uscite di quest'anno fantastici regali pensati per i videogiocatori, ce n'è davvero per tutti i gusti."

Si tratta insomma di una selezione solida, che rappresenta piuttosto bene quanto di meglio è stato pubblicato nel corso di quest'anno su PlayStation. Peccato solo che il PlayStation Store non consenta di acquistare giochi per poterli regalare: una mancanza che sarebbe stato bello colmare in tempo per Natale.