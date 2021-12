Fable, Microsoft ammette: un errore chiudere Lionhead Studios

Chiudere Lionhead Studios è stato un errore: Microsoft lo ha ammesso a distanza di diversi anni da quanto accaduto al team autore di Fable, per bocca di alcuni dirigenti della casa di Redmond.

La chiusura di Lionhead Studios, avvenuta nel 2016, è stato dunque un passo falso, ha dichiarato Shannon Loftis, ai tempi General Manager of Global Games Publishing. "Abbiamo pubblicato il primo Fable ed è stato un successo, ma la gente ne voleva ancora ed è per questo che abbiamo comprato Lionhead."

"Tuttavia, dopo Fable 2 è arrivato Kinect e il matrimonio fra la serie e il dispositivo non è mai davvero andato in porto", ha continuato la Loftis. "Quindi c'è stato Fable: The Journey, un progetto mosso dalla passione di tante persone ma che a mio avviso deviava in maniera significativa dagli elementi che avevano reso gli episodi originali così popolari."

"Abbiamo acquisito Lionhead nel 2006 e l'abbiamo chiusa nel 2016", ha detto invece Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences and Ecosystem presso Xbox. "Un paio di anni dopo ci siamo fermati a riflettere su quell'esperienza: cosa abbiamo imparato e come fare per non ripetere gli stessi errori?"

Alla domanda ha risposto di fatto Phil Spencer, dicendo: "Quando acquisti uno studio sulla base di ciò che sanno fare meglio, il tuo lavoro è quello di aiutarli a rendere più rapido il modo in cui lo fanno, non fare in modo che siano loro ad aiutare te."