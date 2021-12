PlayStation: un nuovo State of Play è imminente, secondo un leaker

PlayStation avrebbe organizzato un nuovo State of Play, l'ultimo per il 2021, con l'intenzione di trasmetterlo appunto durante questo mese. Si tratterebbe insomma di un evento ormai imminente, ha riferito il leaker Foxy su Twitter.

Il rumor andrebbe a irrobustire le voci secondo cui Hogwarts Legacy verrà mostrato con un trailer al prossimo State of Play, sebbene la presentazione del gioco fosse stata inizialmente prevista per i The Game Awards 2021.

A ulteriore, possibile conferma di queste voci si potrebbe aggiungere anche il fatto che Sony sia stata per molti versi la grande assente dell'evento organizzato da Geoff Keighley, con solo un nuovo trailer di Horizon Forbidden West pubblicato per l'occasione.

"Rumor: Sony si sta preparando a trasmettere l'ultimo episodio di State of Play del 2021", ha scritto Foxy nel suo post. "Non posso confermare nulla al 100%, mi limito a riportare ciò che ho sentito."

"Se la notizia fosse fondata, immagino dovremmo assistere a un annuncio entro la fine della prossima settimana, o qualcosa del genere."