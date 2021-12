Mortal Kombat 12 non è ancora pronto per l'annuncio, dice Ed Boon

Mortal Kombat 12 non è ancora pronto per l'annuncio: lo ha rivelato su Twitter il creative director di NetherRealm Studios, Ed Boon, nel rispondere alle domande di uno dei suoi follower.

Considerando che Mortal Kombat 11 ha venduto 12 milioni di copie, è del tutto lecito attendersi un nuovo capitolo per la serie, ma a quanto pare le tempistiche non erano compatibili con un reveal durante i The Game Awards 2021.

"Apprezzo davvero l'entusiasmo che state esprimendo nei confronti del nostro prossimo gioco e mi sarebbe piaciuto fossimo pronti per annunciarlo, ma non lo siamo ancora", ha scritto Boon. "Ci sono molte più variabili in gioco rispetto a quelle di cui possiamo parlare."

Forse il creative director si riferisce alle voci riguardanti l'avvicendamento fra Injustice 3 e Mortal Kombat 12 per via delle incertezze del team che hanno fatto seguito alla vendita di Warner Bros. Games, ma non possiamo ovviamente dirlo con certezza.

Di sicuro portare avanti un progetto e poi metterlo da parte convogliando tutte le risorse su di un altro franchise potrebbe aver sconvolto i piani del team, che a quel punto si è ritrovato senza un annuncio pronto per l'evento organizzato da Geoff Keighley.