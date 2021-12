Xbox Game Pass, un bizzarro spot in stile anni '90 per i giochi in arrivo

Xbox Game Pass è protagonista di un bizzarro spot in stile anni '90, realizzato per promuovere i giochi in arrivo nel catalogo del servizio nel corso delle prossime settimane.

Dopo lo spassoso annuncio del nuovo nome del PC Game Pass, la comunicazione che lavora con la piattaforma in abbonamento Microsoft ha dunque tirato fuori un altro coniglio dal cilindro, certamente non l'ultimo.

Il video pubblicizza infatti i nuovi contenuti suddividendoli per categoria e introducendoli come accadeva nelle pubblicità di trent'anni fa, salvo poi lasciare spazio alle sequenze reali dei titoli in questione.

Definito ancora una volta sostenibile da Phil Spencer, Xbox Game Pass ci ha abituati nel corso degli anni a trovate come questa, vedi ad esempio il video promozionale con gli All-4-One e la cover della loro "I Swear", diventata per l'occasione "It's all there".