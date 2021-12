PC Game Pass: Xbox Italia dà l'annuncio del nuovo nome con un messaggio divertentissimo

Anche Xbox Italia ha comunicato ai suoi utenti il cambio di nome del Game Pass su PC in PC Game Pass. Per farlo ha però scelto di scrivere un messaggio dai toni scherzosi e divertenti, come piace molto sui social di questi tempi. Leggiamolo:

NOTE ALLA PATCH 9.12.21

- Abbiamo aggiornato il logo

- ecco tutto

- sul serio, è tutto qui

- prima c'era scritto "Per PC" sulla destra, in un piccolo riquadro

- ora c'è scritto PC all'inizio

- null'altro, è solo cambiato un pochino il logo

- siamo ancora Xbox

- siamo ancora per PC

- niente di che, semplicemente ci piace di più così

- il cambiamento di norma è positivo

- in questo caso di tratta di un cambiamento neutrale

- perché non è cambiato davvero nulla, a parte il logo

- grazie per avercelo fatto notare, anche se in verità non l'avete fatto. Questi cambi di opinioni aiutano sempre a crescere

- adesso costerà anche meno farselo tatuare

Che aggiungere? In effetti non è stata proprio una rivoluzione, visto che è cambiato solo il nome. Qualcuno potrebbe essere rimasto comunque sconvolto dalla cosa e non essere riuscito a superarla. Speriamo che il messaggio di Xbox Italia lo aiuti a elaborare il lutto e ad andare avanti.