PC Game Pass è il nuovo nome della versione computer dell'Xbox Game Pass

I The Game Awards 2021 ci hanno permesso di vedere tanti annunci e tante premiazioni, ma nel mezzo dell'evento c'è stato anche spazio per un annuncio particolare di Microsoft. La versione computer di Xbox Game Pass ha cambiato nome in un più chiaro PC Game Pass.

Microsoft ha fatto intendere che la versione PC di Xbox Game Pass, ora chiamata PC Game Pass, è quella meno usata e meno chiara per l'utenza, che vede il servizio della compagnia di Redmond soprattutto come un abbonamento per console e non per computer.

Xbox Game Pass

Il lato PC, va detto, è stato alle volte lasciato leggermente in secondo piano, con molteplici uscite console di Xbox Game Pass che non arrivavano su computer o che comunque avevano bisogno di un po' di tempo aggiuntivo. Microsoft ha però rinnovato il proprio impegno a proporre anche per computer sempre più giochi.

Vi ricordiamo che Xbox Game Pass e PC Game Pass costano 9.99€, mentre la versione Xbox Game Pass Ultimate costa 13.99 e dà accesso a entrambe le versioni dell'abbonamento, oltre che a Xbox Live Gold e EA Play Console.

Diteci, siete abbonati a Game Pass? Lo usate su PC?