ARC Raiders: gameplay trailer del primo gioco di Embark Studios ai The Game Awards 2021

ARC Raiders, il primo progetto di Embark Studios, finalmente è stato presentato ufficialmente nel corso dei The Game Awards 2021 con un trailer. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC nel corso del 2022.

ARC Raiders è uno sparatutto in terza persona free-to-play con marcati elementi sci-fi, in cui i giocatori devono unire le forze per combattere contro degli invasori alieni robotici. Nel filmato presentato ai TGA 2021 vediamo la resistenza prima affrontare delle sentinelle robotiche e in seguito un gigantesco ragno meccanico. Il gioco sembrerebbe essere caratterizzato da scontri a fuoco PvE piuttosto serrati e movimentati.

Per chi non lo sapesse, ARC Raiders è il primo progetto realizzato di Embark Studios, una software house nata circa tre anni fa e fondata da Patrick Soderlund, ex CEO di DICE e ex Chief Designer Officer di Electronic Arts. Come accennato in apertura, il gioco sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.