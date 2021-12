Synced: Off-Planet: il trailer dei TGA 2021

L'editore Level Infinite e lo sviluppatore NExT Studios hanno pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto cooperativo in terza persona Synced: Off-Planet in occasione dei The Game Awards 2021. Il filmato mostra alcuni dei personaggi selezionabili nel gioco usare i loro compagni per affrontare dei nemici. Ogni compagno ha dei poteri e delle caratteristiche differenti e, quando inutilizzato, si attacca al braccio del suo padrone.

Synced: Off-Planet è stato annunciato soltanto per PC e non è chiaro se sono in preparazione delle altre versioni (non improbabile, in caso di successo). Non ha ancora una data d'uscita, anche se si parla del 2022 per poterci giocare. Il gioco sarà lanciato soltanto su Steam.