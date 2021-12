The Matrix Resurrection, nuovo trailer ai Game Awards 2021

Anche The Matrix Resurrection, il nuovo film della serie in arrivo tra poco al cinema, era presente ai Game Awards 2021, dove si è mostrato con un nuovo trailer ufficiale appositamente costruito da Warner Bros. per l'evento, annunciato da Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss in collegamento con Geoff Keighley.

I due attori, che interpretano i protagonisti Neo e Trinity, hanno dunque annunciato il trailer per il nuovo film oltre a presentare il lancio di Matrix: Il Risveglio, la nuova esperienza in Unreal Engine 5 che è ora disponibile gratis su PS5 e Xbox Series X|S, proprio in occasione dei The Game Awards 2021.

Per quanto riguarda il nuovo film, la cui uscita è fissata per l'1 gennaio 2022, dopo il secondo trailer ufficiale andato in scena solo qualche giorno fa è dunque tempo per un nuovo trailer speciale, in questa occasione composto appositamente per i Game Awards 2021 e incentrato su una scena ancora inedita.

In questa, vediamo un Neo ancora abbastanza sconvolto e basito dalle novità che gli stanno accadendo viaggiare su un treno e poi ritrovarsi, infine, al cospetto di Morpheus, la nuova versione del personaggio interpretato in questo caso da Yahya Abdul-Mateen II, che ha preso il posto di Laurence Fishburne.