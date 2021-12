Edge of Eternity: data di lancio ufficiale dell'edizione console annunciata

L'editore Dear Villagers e lo sviluppatore Midgar Studio hanno annunciato la data d'uscita ufficiale delle versioni console di Edge of Eternity. I possessori di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S potranno giocarci a partire dal 10 febbraio 2022. I possessori di Nintendo Switch dovranno attendere un po' di più, ossia il 23 febbraio 2022.

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un gioco di ruolo in stile giapponese che ha trovato un buon successo su PC, nonostante le critiche ricevute. Vediamo il trailer con cui è stata annunciata l'uscita delle versioni console:

Per avere maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Edge of Eternity, in cui abbiamo scritto:

La prima impressione rimane per tutta la durata del gioco, ed è quella che gli sviluppatori abbiano voluto fare il passo più lungo della gamba. Il team, nel corso degli anni, è quasi raddoppiato ma resta comunque formato da appena undici persone, troppe poche per far fronte alla mole di un titolo che non vuole farsi mancare nulla: da lunghe cut-scene a una struttura "simil" open world, passando per un sistema di esperienza che coinvolge tanto i singoli personaggi quanto le armi che impugnano, senza tralasciare il crafting e i puzzle ambientali. Insomma, forse un po' troppa carne al fuoco che impedisce a Edge Of Eternity di esprimere tutto il proprio potenziale: il risultato è un discreto gioco di ruolo giapponese con evidenti limiti di budget. Il problema è piuttosto l'agguerrita concorrenza, con l'avvento in Europa di franchise che fino a qualche tempo fa erano rimasti esclusiva del Sol Levante. La speranza è che Midgar Studio prosegua il lavoro di rifinitura anche nei prossimi mesi, visto che le basi offrono delle buone potenzialità.