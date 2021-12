Dakar Desert Rally annunciato con dettagli, trailer di gameplay e prime immagini

Saber Interactive ha annunciato Dakar Desert Rally con dettagli, un trailer di gameplay e qualche immagine. Previsto per PC, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Xbox One, sarà lanciato nel 2022 e tenterà di simulare nel modo più accurato e divertente possibile la storica competizione che si svolge nel deserto.

Il trailer si trova in testa alla notizia, come da tradizione. Vediamo quindi le prime immagini del gioco:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Dakar Desert Rally tratta dalla sua pagina Steam:

Dakar Desert Rally è la più grande ed epica avventura di rally fuoristrada mai sviluppata. Dakar Desert Rally cattura l'autentica velocità e l'emozione della mitica gara di rally della Amaury Sport Organisation, la più grande del pianeta, con una vasta gamma di veicoli autorizzati dai migliori produttori del mondo, tra cui moto, auto, camion, quad e SSV. Il gioco offre sfide uniche per gli appassionati di simulazione fuoristrada e corse casual. Competi in feroci gare multiplayer online o esplora le vaste zone selvagge in modalità a giocatore singolo offline.

L'autentica esperienza del rally Dakar

Oltre 30 tappe di rally complete, tratte dalle gare ufficiali del Rally Dakar del 2020 e 2021, con veicoli, squadre e piloti ufficialmente autorizzati, in modalità multigiocatore e singolo. Il tutto in un immenso mondo aperto che non ti limita a determinate strade e percorsi. Il gioco supporta anche una vasta gamma di volanti per l'esperienza di guida definitiva.

Stagioni e clima dinamici

Con tutte le quattro stagioni e ciclo completo giorno-notte. Di fronte a tempeste di sabbia turbolente, al sole ardente del deserto, a pioggia e neve estenuanti, o a fango profondo, dovrai affrontare la natura e gli avversari per vincere.

Soccorri e ripara

In vero stile Dakar, è possibile trainare e soccorrere gli avversari per ottenere punti riparazione extra. Chissà, lungo la strada potrebbe servirti qualcuno che ricambi il favore.