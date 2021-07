Xbox All Access: il nuovo video promozionale è pieno di amore per Xbox e per i soldi risparmiati

Microsoft ha pubblicato un nuovo video clip promozionale dedicato al suo abbonamento Xbox All Access pieno di amore per Xbox e per i soldi risparmiati abbonandosi. In realtà si tratta di un divertente video musicale in cui si decantano le virtù dell'offerta. Guardatelo perché è realizzato davvero bene (lo trovate in testa alla notizia).

Il video ci ricorda che pagando 24,99 o 34,99 dollari al mese per 24 mesi, gli abitanti dei territori dove l' Xbox All Access è attivo possono portarsi a casa una Xbox Series S o una Xbox Series X. L'offerta comprende anche 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Sostanzialmente stiamo parlando di un pagamento della console a rate con benefit.

Per chi se lo stesse chiedendo, Xbox All Access non è ancora disponibile in Italia... chissà se lo sarà mai. Speriamo che prima o poi arrivi, perché molti potrebbero trovarlo un modo conveniente per avere una nuova Xbox, ma per adesso non si sa niente in merito.