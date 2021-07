Nintendo Switch modello OLED: il prezzo è di 349,99 dollari negli USA, e in Italia?

Nintendo Switch modello OLED, la nuova versione della console ibrida giapponese, ha già un prezzo ufficiale per gli USA, dove verrà venduto a 349,99 dollari. Ebbene, quale sarà la cifra per l'Italia?

Annunciato ufficialmente con trailer e data di uscita, Nintendo Switch modello OLED vanterà uno schermo OLED da 7 pollici, una memoria interna da 64 GB e alcune modifiche per quanto concerne il dock, ma a quanto pare l'hardware e la batteria resteranno invariati.

L'aumento di prezzo, che corrisponde esattamente a 50 dollari per gli Stati Uniti rispetto al modello originale, viene dunque giustificato con queste novità tecniche, in grado certamente di migliorare l'esperienza di gioco, specie in portabilità.

Tuttavia in Europa le cifre vengono generalmente rimodulate sulla base del cambio e della tassazione. Per fare un esempio molto semplice, l'originale Nintendo Switch costava 299,99 dollari negli USA e 329,99 euro in Italia. Dunque quanto costerà il modello OLED?

Restano peraltro deluse le aspettative da chi immaginava una revisione hardware in grado di gestire i 4K, si diceva attraverso l'uso di una tecnologia come il DLSS, e che alla luce di questo annuncio dovrà aspettare probabilmente parecchio per vedere esaudito il proprio desiderio.