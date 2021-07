Mortal Kombat è la serie di picchiaduro più venduta: Mortal Kombat 11 a 12 milioni

Mortal Kombat si conferma, di un notevole margine, la serie di picchiaduro più venduta nella storia, almeno in base a quanto riportato dall'analista di mercato Daniel Ahmad in occasione dei 12 milioni di copie vendute annunciate per Mortal Kombat 11.

Proprio mentre NetherRealms chiude il supporto in vista del suo nuovo gioco, viene fuori che Mortal Kombat 11 ha totalizzato oltre 12 milioni di copie vendute, che si aggiungono a quelle dei capitoli precedenti per un totale di circa 73 milioni di copie. Questo risultato rende la serie Warner Bros. il picchiaduro più popolare della storia, almeno secondo i dati rilevati da ZhugeEX, che comunque dovrebbero basarsi su fonti ufficiali.



In maniera piuttosto sorprendente, Mortal Kombat riesce a superare anche Smash Bros. e si ritrova notevolmente più in alto di Tekken e Street Fighter, rappresentando il blockbuster di maggior profilo per quanto riguarda il genere picchiaduro, soprattutto grazie ai capitoli più recenti a quanto pare, viste le enormi vendite anche di Mortal Kombat 11.

Questa sarebbe la classifica dei picchiaduro più venduti nella storia, in base ai dati resi pubblici sulle serie più note aggiornati tra marzo e aprile 2021: