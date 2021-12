GTFO, provata in esclusiva la versione finale

Dopo due anni di accesso anticipato su Steam, i The Game Awards 2021 hanno rappresentato per Holm e 10 Chambers il palcoscenico ideale per annunciare urbi et orbi l'uscita della versione 1.0 di GTFO , ma pochi giorni prima dell'evento losangelino abbiamo incontrato di persona il team per provare con mano le novità della versione finale e discutere del passato, presente e futuro del gioco.

Ancor prima della sua uscita ufficiale, il survival multigiocatore GTFO è stato per 10 Chambers un trampolino di lancio. Rientrato nelle spese di sviluppo in appena un paio di settimane dal lancio dell'Early Access del gioco, lo sviluppatore svedese è stato acquisito da Tencent , è passato da appena nove dipendenti ai 69 attuali e ora può pensare a progetti ancora più ambiziosi per il post-GTFO. "L'arrivo di Tencent ci ha permesso di assumere persone specializzate, rinnovare i nostri uffici e organizzare workshop ed eventi con la stampa, o nuove iniziative per i nostri utenti", ci ha raccontato Oscar J-T Holm, cofondatore della compagnia.

Nell'ultimo paio d'anni in tanti hanno trovato nei videogiochi multiplayer una valvola di sfogo e un buon modo per socializzare. C'è chi ha visitato le isole di perfetti sconosciuti in Animal Crossing, chi ha condiviso le proprie creazioni realizzate in Dreams o chi dopo tanto tempo si è finalmente lanciato nei già popolosi server di Final Fantasy XIV. Ah, poi c'è stato anche chi assieme ad altri tre amici ha fatto squadra per sopravvivere a orde di raccapriccianti mostri nelle profondità di una base aliena.

Bilanciamenti e checkpoint

In GTFO bisogna giocare furtivamente e in maniera coordinata. Sempre

Nonostante gli stessi sviluppatori abbiano definito il loro gioco un "Left 4 Dead misto ad Alien", una partita di GTFO con tre amici offre sensazioni assai diverse dal classico multigiocatore di Valve, o anche dal più recente Back 4 Blood. L'idea alla base è essenzialmente la stessa: un gruppo di quattro giocatori deve attraversare una serie di livelli strabordanti di nemici, risparmiando le munizioni e le risorse per sopravvivere nei momenti più disperati. Eppure, complice il livello di sfida estremamente alto, il comportamento dei nemici e la varietà di gadget a disposizione, in GTFO muoversi con cautela, giocare di squadra e comunicare con gli altri è molto più determinante che tanti altri action cooperativi.

I terminali sparsi all'interno delle mappe costringono a scambiarsi continuamente informazioni, alcuni nemici richiedono di attraversare stanze in maniera furtiva e coordinata, mentre i diversi equipaggiamenti impongono una strategia di squadra vera: di quelle in cui ci si dividono i ruoli, si conservano munizioni e medikit per quando un compagno ne avrà bisogno, e ci si ferma a discutere attentamente un piano di battaglia prima di mettere piede in una stanza piena di zombie o attivare un allarme. All'inizio di ciascuna spedizione le risorse non sembrano essere un problema, ma arrivati a metà del livello si contano disperatamente le munizioni, si elemosinano risorse ai propri compagni, si incrociano le dita ogni volta che si trova un armadietto da aprire. E, soprattutto, ci si muove piano. Molto piano. Usando una mazza per sbriciolare un nemico e risparmiare qualche colpo.

Regola numero uno di GTFO: spegnete quella luce!

L'essenza di GTFO si può riassumere nell'incontro con uno Scout, un nemico completamente cieco, ma capace di allungare i suoi tentacoli attraverso tutta la stanza. Se si sfiora anche una sola delle sue estensioni, l'infame si attiva ed esplode in un urlo capace di attirare tutti i nemici sparsi per il livello. L'unica soluzione è quindi muoversi quatti quatti, parlare coi compagni e giocare furtivamente. E quante volte ve lo devo ripetere di spegnere la torcia? La maggior parte dei nostri tentativi di proseguire dalle profondità della base è fallita miseramente, e questo nonostante in squadra con noi ci fossero due sviluppatori del gioco.

Insomma, GTFO è difficile, altro che "hardcore", ma per introdurre e non demoralizzare i nuovi arrivati, 10 Chambers ha lavorato parecchio per ammorbidire il primissimo livello di ogni spedizione. "Non è stato facile rendere l'inizio più accessibile senza però banalizzarlo", racconta Holm. "La prima spedizione, A1, è sicuramente meno traumatica e funge da riscaldamento, ma una volta portata a termine puoi decidere se proseguire la discesa nelle spedizioni successive oppure se proseguire 'lateralmente' per provare delle varianti molto più hardcore di ciascuna spedizione".

L'inizio di GTFO è stato reso più accessibile, è stato aggiunto un sistema di checkpoint e... no, il gioco non è diventato più facile

In termini di accessibilità, il compromesso più grande introdotto nella versione 1.0 di GTFO riguarda senza dubbio il sistema di checkpoint. Nella versione in accesso anticipato del gioco, una volta che tutto il team veniva sconfitto si era costretti a ricominciare la spedizione dall'inizio, mentre ora viene data la possibilità di ripartire dall'ultimo checkpoint raggiunto. Così facendo si finirà per ottenere un voto più basso, e chi si sente "duro e puro" probabilmente preferirà non usarlo, ma per chi ha voglia di portare a termine una spedizione, ma non ha la pazienza o il tempo per ripartire ogni volta dall'inizio del livello beh... è un'aggiunta sicuramente benvenuta. Specialmente considerato che il livello di difficoltà raggiunto dalle spedizioni più avanzate, dove ogni singola stanza richiede un attento studio e, senza dubbio, svariati tentativi.