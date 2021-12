Cyberpunk 2077, la causa con gli investitori in fase di trattativa

La causa legale intentata contro CD Projekt RED dagli investitori per via del lancio problematico di Cyberpunk 2077 è entrata in fase di trattativa: le parti stanno cercando un accordo.

Come riportato, alcuni mesi fa le cause legali contro CD Projekt RED sono passate da quattro a una sola, semplificando quantomeno uno scenario che rimane comunque tutt'altro che invidiabile per lo studio polacco.

Il team di sviluppo era infatti stato accusato di aver ingannato i propri investitori circa l'effettiva qualità di Cyberpunk 2077, con particolare riferimento alle dichiarazioni sulle versioni console: stando alle parole di CD Projekt RED, il gioco girava sorprendentemente bene su PS4 e Xbox One.

Le tante polemiche scoppiate in concomitanza con il lancio dell'action RPG si sono tradotte in un bel po' di grattacapi per l'azienda, che fra le altre cose ha visto Cyberpunk 2077 rimosso dal PS Store per via delle troppe richieste di rimborso da parte degli utenti.

Insomma, non è stato decisamente un buon periodo per il team di sviluppo, che tuttavia sta cercando di lasciarsi questo momento alle spalle. La decisione di trovare un accordo con gli investitori che hanno intentato la causa è un chiaro segno di tali intenzioni.