Halo Infinite: non usate il Quick Resume giocando alla campagna, 343 spiega perché

Da ieri sera, 8 dicembre 2021, la campagna single player di Halo Infinite è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Se state giocando, dovete sapere che è altamente sconsigliato di usare il Quick Resume: ecco il perché spiegato da 343 Industries.

Brian Jarrad, Community Director presso 343 Industries, spiega: "Nel mentre giocate alla campagna di Halo Infinite, vi imbatterete in armadietti che contengono contenuti estetici per il vostro Spartan del multiplayer. Se siete offline o disconnessi dal servizio - il che può capitare dopo aver usato Quick Resume - i cosmetici non appariranno nel vostro inventario del multigiocatore."

Poi continua affermando: "Il team è consapevole del problema e forniremo una soluzione retroattiva (avrete modo di ottenere tutti i cosmetici guadagnati). Per ora, vi suggerisco di non continuare a usare una sessione Quick Resume e di assicurarvi di essere online prima di esplorare Zeta Halo. Grazie!"

In altre parole, Quick Resume forza il gioco ad andare offline e questo fa sì che ogni ricompensa dedicata al multigiocatore ottenuta nella campagna single player non sia sincronizzata con la modalità online. Fortunatamente pare che ogni contenuto per ora perso dai giocatori possa essere ripristinato con un futuro update di Halo Infinite.

Di certo il pubblico non sarà felicissimo di questo problema, ma non crediamo che basterà a inficiare il successo di pubblico di Halo Infinite. L'opera di 343 Industries è molto amata, come dimostra la vittoria dei Players' Voice dei The Game Awards 2021.